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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 11:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走软,因出口商卖盘和月末资金流动构成拖累

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* 美元/日圆跌0.4%,因出口商卖盘和月底资金流动仍构成拖累

* 79.20和79.00处的买盘提供支撑,美元可能升向选择权(期权)行权价位79.30和79.50

* 日线动量指标总体利空,小时图上信号好坏不一

* 初步阻力位在今日上午高点79.75

--编译 郑茵;审校 王冠中

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