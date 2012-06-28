〔中国债市动态〕现券续显暖,再次逆回购略出乎意料助力政策放松预期

路透北京6月28日电---中国银行间债市周四现券续显暖.市场人士表示,周内逆回购操作再次开展,略出乎市场预期,加之基本面显弱、政策放松预期持续发酵,多数券种收益率得以略有下行.

"逆回购消息出乎市场意料,基金在短端会有一些需求,五到10年期(利率债)开盘延续了昨天下午的情况,"上海一银行交易员称,"经济预期偏空,现在还不降准,我们觉得短债后期还是会有一些机会."

北京一银行交易员则指出,其视野中接盘中期利率债的多为外资银行,或源于其对宏观经济数据偏弱以及政策放松的预期.

中国人民银行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作,期限14天.有市场人士透露,今日的逆回购央行事先并未向多数一级交易商询问需求,或仅为面向少数机构进行的操作.[CN/MMTCN]

北京时间11:43，剩余期限约4.64年的固息国债120003最新双边报价收益率为CN120003=CFXM为2.8250%/2.8000,上日为2.84%/2.82%;剩余期限约0.44年的央行票据1101094最新双边报价收益率为CN1101094=CFXM为2.6999%/2.6599%,上日为2.7201%/2.7101%(完)