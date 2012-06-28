〔中国电力〕2012年全社会用电量料至多同比增9.5%至5.15万亿度--中电联

路透北京6月28日电---中国国家电力监管委员会发布年度报告称,预计2012年夏季高峰期间全国供需电量平衡,部分地区、部分时段电力平衡偏紧,而全年全社会用电量5.1-5.15万亿千瓦时,较去年增长8.5-9.5%.

电监会网站刊登新闻稿援引其报告预计,2012年全国新增发电约9,000万千瓦,年底装机总量将突破11亿千瓦,最高用电负荷则6.8亿千瓦,同比增长11.3%.

"受电力装机增长较快、跨省跨区输电通道限制等因素的影响,东北、西北、华北的内蒙古、华中的四川、华东的福建预计存在一定程度的电力富裕能力."报告称.

而能源局此前公布的数据显示,中国1-5月累计全社会用电量19,618亿千瓦时,同比仅增长了5.8%,其中占比最大的第二产业共用电14,426亿千瓦时,同比仅增长3.8%.[ID:nSB1609054]

用电量被视为能够较为真实地反映实体经济运行的数据,今年头五个月用电量增长较低已引发关注,市场担心实体经济增长放缓的程度已经危及整体经济实现全年增长7.5%的目标.

电监会数据并显示,2011年电源投资3,712亿元,同比下降了6.48%,为近五年来首次出现负增长;全国火电投资仅1,054亿元,同比减少372亿元,降幅高达26%.

"2011年火电投资总额不足2005年的一半.作为电力供应主力,火电投资持续下降将对电力供应造成重大影响."报告称.

针对供需地域差别,监管层一直在促进电力跨省跨区交易市场化.报告亦称,2011年全国共完成跨省区电能交易电量合计6,240.20亿千瓦时,同比增长7.55%,但计划安排仍是主要交易方式.

**火电亏损严重**

报告数据显示,去年国有企业发电集中度进一步提高.27家大型发电集团装机容量约占全国总装机容量的71.41%,同比提升了1.33个百分点.

报告的统计数据并显示,截至2011年底,全国全口径装机容量为10.6亿千瓦.其中中央直属5大发电集团总装机容量51,472万千瓦,约占48.75%.

中国五大发电集团包括华能集团、大唐集团、中电投集团、华电集团和国电集团,分别是华能国际(0902.HK)(600011.SS)、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)、中国电力(2380.HK)、华电国际(1071.HK)(600027.SS)和国电电力(600795.SS)的母公司.

但报告同时指出,2011年五大发电集团电力业务合计亏损151.17亿元人民币,主因近年来煤炭价格攀升,加之财务成本增多,导致发电经营困难.截至2011年底,五大电力集团负债26,054亿元,负债率达85.71%,同比提高了0.69个百分点.

与此同时,发电企业财务费用大幅增加,五大发电集团2011年主营业务收入9,804.54亿元,同比增20.14%;财务费用为946.89亿元,同比大增37.45%;电力业务亏损151.17亿元,同比负增长348.32%.

不过,今年以来煤价快速下跌,行业盈利情况已有好转.

中金公司研报称,2012年1-4月,火电行业税前利润率3.5%,净资产收益率7.0%,较11年行业盈利情况已有较大好转.同时预计二季度盈利将有进一步提升,源于大秦线铁路检修结束后5-6月份动力煤价的快速下跌.

"预计二季度发电商业绩同比增长超30%,主要源于2011年两次电价提升翘尾因素+电煤价格回落."该报告写道.

电监会上周提出,将支持民间资本投资电力,并在市场准入、监督电网公平调度、可再生能源无歧视接入电网、电价改革等方面提出具体意见.[ID:nSB1618810](完)