〔日本股市〕早盘收高,但围绕欧盟峰会的悲观情绪或将削减涨幅

路透东京6月28日电---日本股市日经指数周四早盘收高,因在年中评估之前卖盘减缓,令风险偏好得到改善,但由于投资者担忧欧洲领导人峰会结果令人失望,日股涨幅可能有所削减.

日经指数.N225早盘收高0.9%,报8,810.21点.银行和保险类股受到强劲追捧,出口类股收复周三的部分失地.

"今日出现一波季节性因素驱动的涨势,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Norihiro Fujito称,"美股上涨,因养老基金在年中评估之前装点业绩,而日本方面,在股东会议季期间限制卖盘是心照不宣的共识."

东证股价指数.TOPX早盘上升1.1%,报753.89点,成交量温和.

市场人士认为,日经指数本周走势坚挺,目前已穿升8,747.53点附近的五日移动均线切入位.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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