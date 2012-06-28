〔中国汇市〕人民币续跌但较前稳定,得益于大行提供美元流动性

* 欧元疲弱拖累人民币中间价小幅低开

* 美元买盘仍积极,即期汇价延续跌势

* 央行干预痕迹愈现:稳定中间价及提供美元

* 大行主动释放美元流动性缓解"供需失衡"

* 市场对欧盟峰会失望,料短期强势美元格局仍能维持

路透上海6月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四延续跌势.隔夜欧元走弱拖累中间价小幅低开,即期汇价随之温和下行,虽然购汇需求旺盛,但供求失衡的市况已较前大幅改善.

交易员指出,月末临近央行干预市场的痕迹愈加明显.近期盘中交易情况较前有变,时不时有大型银行为市场释放美元流动性,疑似得到央行授意所为,意在延缓人民币贬值速度.

虽受累于欧元今日中间价低开,属于正常情况,但他们并认为,是中间价尚处在央行合意范围内,央行才未施加影响.月底前即期汇价维持在6.70下方或是合意范围.

"最近操作难就难在,冷不防在哪个价位,大行抛美元出来,无法猜出来央行在什么价位会出来干预."上海一银行交易员称.

北京时间11:35,人民币兑美元即期报6.3612元,上日收报6.3554元;目前盘中最低6.3685元,较中间价跌幅约为0.78%.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3190元,较上日低开17个基点(bp).

针对美元走势,恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强指出,欧盟峰会召开在即,但市场对会议取得突破性进展的预期不高,因此美元指数续涨可能性仍较大.

但他认为需要注意的是,如该峰会取得一定进展,市场气氛受到带动,处于底部的欧元或将获得一波反弹机会,进而打压美元升势.

上述交易员也指出,境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水幅度已经触及高位,美元兑人民币存在一定技术性卖压.

离岸市场上,北京时间11:32,香港人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3600/20元,上日尾盘报6.3630元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4100/30,上日尾盘为6.4115元.

东京汇市欧元周四在亚洲盘处于守势,不过下档受限,因担心万一欧洲领导人能意外拿出解决危机的具体措施.[FRX/CN]

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三盘中波动加大,并收升在日间高位.除偏高中间价与强劲购汇盘较量因素外,尾盘大行集中抛售美元推升人民币,令市场怀疑央行有在半年末时点适当提升汇价意图,因此要重点关注月末前中间价的定位.[ID:nSB1635700]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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