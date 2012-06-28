〔中国货币市场〕七天及14天回购利率明显下跌,央行巨量净投放助力流动性(更新版)

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海6月28日电---中国银行间市场七天及14天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周四明显下跌;半年末已近在眼前,央行今日再度推出逆回购,本周公开市场净投放量达近2,000亿元人民币,为资金面输血,场内大部分机构应该也已经调配适当,跨月资金成本随之回落.
"这都是最后两天了,大家应该调配的差不多了,估计接下来(回购利率)还能再降一点儿,"上海一商业银行交易员称.
不过华中地区一券商交易员指出,央行本周两度逆回购举措,的确令资金面较此前要宽松,但分析一下近两日场内的成交明细,不排除有大行之间在以较低利率相互拆借,直接拉低了开盘和最终的加权价格,若剔除这些明显低于二级市场的成交,资金成本降幅可能并不如此明显,流动性仍处于一种相对的紧平衡状态.
中国人民银行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为4.15%.据此计算,本周公开市场净投放1,980亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5640 3.501 6.30 2,680.60
七天CN7DRP=CFXS 3.9665 4.2454 -27.89 664.98
14天CN14DRP=CFXS 4.7204 4.9267 -20.63 55.33
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5672 3.5086 5.86 1,051.05
七天CHICNY7D=CFXS 4.0243 4.2084 -18.41 151.25
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上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 13.4100 3.8300 958.00 463.87
七天<0#CN7DRPO=SS> 5.3000 4.7400 56.00 99.48
14天<0#CN14DRPO=SS> 4.4000 4.1050 29.50 11.59
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6000 3.5200 8.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9300 4.2000 -27.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8400 4.9000 -6.00
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Shibor:
其中: 隔夜SHICNYOND= 3.5483 3.4967 5.16
七天SHICNYSWD= 3.9250 4.1708 -24.58
三个月SHICNY3MD= 4.0844 4.1093 -2.49
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽/乔艳红
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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