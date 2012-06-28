〔中国货币市场〕七天及14天回购利率明显下跌,央行巨量净投放助力流动性(更新版)

"这都是最后两天了,大家应该调配的差不多了,估计接下来(回购利率)还能再降一点儿,"上海一商业银行交易员称.

不过华中地区一券商交易员指出,央行本周两度逆回购举措,的确令资金面较此前要宽松,但分析一下近两日场内的成交明细,不排除有大行之间在以较低利率相互拆借,直接拉低了开盘和最终的加权价格,若剔除这些明显低于二级市场的成交,资金成本降幅可能并不如此明显,流动性仍处于一种相对的紧平衡状态.