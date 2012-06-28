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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 07:42 BJT

(重发)****主要国家经济指标预测--6月29日****

(重发以调整格式)

路透6月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月28日(四)

2350 日本工业生产 5月初值 -2.8% -0.2%

一个月预估 -- -3.2%

6月29日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 -- +0.4%

房屋信贷 -- +0.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%

房屋开工(较上年同期) +6.7% +10.3%

0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%

(较上年同期) +1.0% -3.8%

0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%

0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平

0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%

M3货供额 +2.3% +2.5%

民间贷款 +0.1% +0.3%

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.2% +0.1%

1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%

个人支出 持平 +0.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.9%

实质个人支出 -- +0.3%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%

(较前月) -0.1% 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.5 52.7

1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 74.1 74.1

现况指数 82.1 82.1

预期指数 69.0 68.9

1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- 121.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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6月27日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超8,697 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超504 --

2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +3.6% +3.0%

6月28日(四)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -0.6% +0.1%

(较上年同期) -1.5% -0.7%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 +0.7 +0.5

未经季节调整的失业人口(万人) 280 280

经季节调整的失业率 6.8% 6.7%

经季节调整的失业人口(万人) 288.2 --

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.5%

0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字111.79 赤字90

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -0.2% -0.1%

0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +3.3% +3.2%

HICP(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +3.6% +3.4%

0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.94 负0.89

欧元区经济景气指数 89.9 89.5

欧元区工业景气指数 负12.7 负12.0

欧元区服务业景气指数 负7.4 负6.0

欧元区消费者信心指数 负19.8 负19.6

消费者通胀预期指数 19.7 --

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%

GDP隐性平减指数 +2.0% +1.7%

最终销售 +1.8% +1.7%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.6% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.3% +2.1%

1230 美国企业获利 第一季修正值 -5.7% -3.6%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 38.6 38.5

初请失业金人数四周均值(万人) 38.675 --

续请失业金人数(万人) 6月16日当周 329.6 328.0

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 3 --

2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -7.1% --

2300 韩国工业生产(较前月) 5月 +1.1% +0.2%

(较上年同期) +2.6% +0.6%

服务业产出(较前月) +0.2% --

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 49.9 --

2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +1.5% -0.1%

(较上年同期) +4.0% +2.4%

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 5月 -0.1% 持平

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.2% --

东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.6% -0.7%

东京地区CPI(较上年同期) -0.6% --

2330 日本失业率 5月 4.4% 4.6%

求才求职比 0.81 0.80 (完)

--整理 艾茂林/王兴亚;审校 张涛

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