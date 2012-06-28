(重发)****主要国家经济指标预测--6月29日****

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(重发以调整格式)
路透6月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月28日(四)
2350 日本工业生产 5月初值 -2.8% -0.2%
一个月预估 -- -3.2%
6月29日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%
房屋开工(较上年同期) +6.7% +10.3%
0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%
(较上年同期) +1.0% -3.8%
0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%
0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平
0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%
M3货供额 +2.3% +2.5%
民间贷款 +0.1% +0.3%
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.2% +0.1%
1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%
个人支出 持平 +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%
(较前月) -0.1% 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.5 52.7
1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 74.1 74.1
现况指数 82.1 82.1
预期指数 69.0 68.9
1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- 121.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月27日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超8,697 --
外资投资日本股市(亿日圆) 买超504 --
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +3.6% +3.0%
6月28日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -0.6% +0.1%
(较上年同期) -1.5% -0.7%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 +0.7 +0.5
未经季节调整的失业人口(万人) 280 280
经季节调整的失业率 6.8% 6.7%
经季节调整的失业人口(万人) 288.2 --
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字111.79 赤字90
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -0.2% -0.1%
0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.2%
HICP(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +3.6% +3.4%
0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.94 负0.89
欧元区经济景气指数 89.9 89.5
欧元区工业景气指数 负12.7 负12.0
欧元区服务业景气指数 负7.4 负6.0
欧元区消费者信心指数 负19.8 负19.6
消费者通胀预期指数 19.7 --
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +2.0% +1.7%
最终销售 +1.8% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.6% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.3% +2.1%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -5.7% -3.6%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 38.6 38.5
初请失业金人数四周均值(万人) 38.675 --
续请失业金人数(万人) 6月16日当周 329.6 328.0
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 3 --
2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -7.1% --
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 +1.1% +0.2%
(较上年同期) +2.6% +0.6%
服务业产出(较前月) +0.2% --
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 49.9 --
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +1.5% -0.1%
(较上年同期) +4.0% +2.4%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 5月 -0.1% 持平
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.2% --
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.6% -0.7%
东京地区CPI(较上年同期) -0.6% --
2330 日本失业率 5月 4.4% 4.6%
求才求职比 0.81 0.80 (完)
--整理 艾茂林/王兴亚;审校 张涛
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部