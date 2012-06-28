版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 13:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可能升向1.5600水准

0456GMT

* 亚洲市场英镑/美元走高

* 月末资金流动以及欧盟峰会前的平仓操作,在目前市场占据主导

* 20日移动均线(切入位在1.5552)以及昨日高点1.5641分别为支撑位和阻力位

* 可能升向选择权(期权)行权价位1.5600

--编译 郑茵;审校

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐