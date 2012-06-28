〔路透基点〕台湾和泰金融启动30亿台币3.5年期再融资案--RLPC

路透香港6月28日电---汤森路透旗下基点援引市场消息人士的话报导,租赁企业--和泰金融公司周二启动30亿台币(1亿美元)的3.5年期再融资案.

这笔未担保子弹式定期贷款由台湾银行、永丰银行、玉山银行和台北富邦银行担任主办行.利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点,税前利率最低为1.6%.

承贷4亿台币或以上的银行将获得13个基点的先付费用,承贷3-4亿台币者获得9个基点费用,承贷2-3亿台币者获得5个基点费用.若动用规模不到总额的70%,将支付15个基点的承诺费.

回覆期限截至7月27日.

财务约束条款中最低流动比率90%,最低净值占占总资产比率7%;利息覆盖比率最低1.2倍;有形资产净值最低30亿台币

一如此前报导,玉山银行为额度代理行.

资金将用于为2009年3月取得的24亿台币3.5年期定期贷款进行再融资.当时利率为较90天期次级市场商业票据利率加码120个基点,税前利率最低为1.9%.

和泰金融公司是和泰汽车和丰田金融服务公司组建的合资企业.(完)