《汇市简讯》对央行干预的担忧及风险货币走升限制美元/马币涨幅

0501GMT * 美元/马币(林吉特)在定盘时跳涨至3.1925,但对央行干预的担忧,以及风险货币走升限制涨幅 * 马来西亚央行本周一直在3.1920-60区域干预,3.20阻力阻力 * 市场从美元/坡元的走势中寻觅线索,若美元/坡元跌穿1.2750,就会浮现更多美元/马币的卖盘 * 美元/马币最新报3.1885-3.1895,交投于3.1860-3.1925.(完) --编译 兰秀娟;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=