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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 13:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元触及四个月高位,欧盟峰会稍晚召开

路透悉尼/惠灵顿6月28日电---澳元和新西兰元兑欧元周四触及四个月高位,稍晚重要的欧盟峰会将召开.澳元和新西兰元兑全面走弱的美元也升至一个月高点,部分是由于轧空.

欧元兑澳元EURAUD=R和兑新西兰元EURNZD=R分别跌至1.2331澳元和1.5689新西兰元,之后有所反弹,最新报1.2361澳元和1.5728新西兰元,日内小幅下跌.

澳元兑美元AUD=D4和新西兰元兑美元AUD=D4攀升约0.3%,分别报1.0113美元和0.7951美元.

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