〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元触及四个月高位,欧盟峰会稍晚召开

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透悉尼/惠灵顿6月28日电---澳元和新西兰元兑欧元周四触及四个月高位,稍晚重要的欧盟峰会将召开.澳元和新西兰元兑全面走弱的美元也升至一个月高点,部分是由于轧空.
欧元兑澳元EURAUD=R和兑新西兰元EURNZD=R分别跌至1.2331澳元和1.5689新西兰元,之后有所反弹,最新报1.2361澳元和1.5728新西兰元,日内小幅下跌.
澳元兑美元AUD=D4和新西兰元兑美元AUD=D4攀升约0.3%,分别报1.0113美元和0.7951美元.
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。