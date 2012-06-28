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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕收涨1.7%至六周最高收位,受季末前的空头回补提振

路透东京6月28日电---日股日经指数周四收涨1.7%,至六周最高收位,受临近季末前的空头回补提振.

日经指数.N225收高143.62点,报8,874.11点,为5月17日以来最高收位,但仍低于其200日移动均线切入位8,940.91点.

东证股价指数.TOPX收涨1.8%,报758.81点.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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