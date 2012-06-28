〔日本股市〕收涨1.7%至六周最高收位,受季末前的空头回补提振

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透东京6月28日电---日股日经指数周四收涨1.7%,至六周最高收位,受临近季末前的空头回补提振.
日经指数.N225收高143.62点,报8,874.11点,为5月17日以来最高收位,但仍低于其200日移动均线切入位8,940.91点.
东证股价指数.TOPX收涨1.8%,报758.81点.(完)
--编译 许娜;审校 龚芳
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。