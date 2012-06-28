中国大企业转向债市,银行贷款更多流向中小企业

路透上海6月28日电---受低利率吸引，中国大型企业正愈发放弃寻求银行贷款而转向债市。这迫使银行转移注意力至风险更大、亟需资金的小企业。

油企巨擘中国石化(0386.HK)(600028.SS)6月初发行人民币200亿元公司债券，票面利率不到4.3%，远低于6.80%的五年期以上贷款利率。

中国的银行本就受经济增长放缓困扰，这一转变给他们带来新的挑战，尤其是对以国企为传统核心客户的“四大行”来说。

一家中资银行的高级贷款专员称，贷款市场会将价值数万亿元的优质信贷流失给蓬勃发展的债市，银行因此不得不寻找其他业务机会。

她说，银行需要渗透到中小企业中去。

这种变化趋势已经日渐明显。截至今年5月，企业债余额同比增长14.6%，同期的未偿贷款仅增长8.7%。

一家中型规模的中资银行高管告诉《21世纪经济报 道》，央企通常是银行的核心战略客户，眼下他们可以轻而易举地一次性发行200-300亿元的债券，能取代很大一部分贷款。

中国央行数据显示，今年一季度银行发放给小企业的贷款余额同比增长20.5%，同期的整体贷款余额增长15.2%。

较小企业中的大部分是民营企业，更多贷款流向小企业，意味着他们获得的贷款更多。

在中国政府近期采取措施放开银行利率后，银行借贷进一步向小企业倾斜趋势可能加速。

投资者担心存贷款利差收窄伤及银行利润，曾导致银行股承压走低。但分析人士认为，银行会通过寻求风险更大的贷款对象，来适应这一变化。

咨询公司龙洲经讯（GK Dragonomics）的张少玲（Janet Zhang）称，银行为了维持利润率，只能寻找愿意付更高利息的贷款人，这些贷款人更可能是民营企业，而非国企。（完）