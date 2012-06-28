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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 14:25 BJT

〔韩国股市〕收平,欧盟峰会前投资者按兵不动

路透首尔6月28日电---韩国股市周四在经历区间震荡后收平,投资者在关键的欧盟峰会前不愿新建仓位.

船运类股温和上涨.韩进海运(Hanjin Shipping)(000700.KS)上扬2.1%,CJ Korea Express(000120.KS)则涨2.2%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.08%至1,819.19点.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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