〔韩国股市〕收平,欧盟峰会前投资者按兵不动

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透首尔6月28日电---韩国股市周四在经历区间震荡后收平,投资者在关键的欧盟峰会前不愿新建仓位.
船运类股温和上涨.韩进海运(Hanjin Shipping)(000700.KS)上扬2.1%,CJ Korea Express(000120.KS)则涨2.2%.
综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.08%至1,819.19点.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。