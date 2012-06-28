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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 14:26 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元或是假突破,市场料震荡交投

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* 欧元/美元上涨0.33%,至1.2510;澳元/美元上涨0.33%,至1.0112;美元/日圆下跌0.30%,报79.45

* 眼下没有重要数据发布,市场震荡交投为主

* 澳元/美元若突破1.0130,将上看1.0164的云区底部

* 79.20和79.00的买盘支撑美元/日圆,尽管有月底资金流动和出口商抛盘的压力

* 市场对欧盟峰会不抱太高期望,不过任何正面消息将引发轧空行情.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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