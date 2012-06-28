〔中国股市〕沪综指收跌1%至近六个月新低,并为连续第七日下跌

路透北京6月28日电---中国股市沪综指周四继续震荡下跌1%,并创近六个月收盘新低.外围市场普遍反弹亦未能带动大盘回升,市场信心溃散令股指连续第七个交易日回落.

分析人士认为,季末资金面捉襟见肘是行情疲弱的主要原因,而成交量有所放大显示恐慌性卖盘开始离场,预计二季度末股指或再现阶段性低点.

沪综指.SSEC收报2,195.843点,下跌21.091点或0.95%,创1月6日以来最低,当日收盘为2,163.395.今日上海A股成交额为501亿元人民币,上交易日为451亿元.

东北证券分析师沈正阳表示,临近月末和季末,资金面较为紧张,亦没有特别的政策利好出现.市场仍在观望,并等待信贷数据及外围情况变化.