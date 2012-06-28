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2012年 6月 28日 星期四 15:10 BJT
〔标题新闻〕荷兰银行将向比利时保险商Ageas支付4亿欧元,和解可转换证券法律纠纷
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8HS0YJ]
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