〔中国基金〕北金所成立PE二级市场联盟提高资产流动性,明年拟完成50个交易

路透北京6月28日电---近期中国私募股权投资市场IPO退出量持续下行,且账面回报大幅缩水.北京金融资产交易所等四家机构周四宣布发起设立中国PE二级市场发展联盟,以完善退出渠道及提高行业资产流动性.

北金所计划到2013年实现交易50个,并帮助GP设立1-2只二级市场基金;同时,预计到2015年,交易数量将达到1,000个,PE二级市场联盟成员亦将由初创的28家增至2,000家.

北金所副总裁于波在记者会上表示,PE二级市场与IPO(首次公开发行)不同的是可实现一次性退出,这为资金回笼时间较短的普通合伙人(GP)和有限合伙人(LP)提供了一个更受青睐的渠道,也补充了投资退出方面的缺口.

"当前中国私募股权市场多数机构在募资、投资、退出环节都承受来自内外部的不同程度压力,二级市场能够为投资者提供退出渠道,缓解资产流动性压力."清科集团研究总监段宁宁称.

据清科集团数据显示,2012年一季度,中国私募股权投资市场的IPO退出案例数同比和环比分别下降了33%和3%;资金募集量更是同比大幅下滑78.6%,环比下降61%.同期,境内外IPO退出账面回报亦大幅缩水.

北金所早在2010年11月就已启动PE二级市场交易服务,然而截至目前,还没有交易案例出现,因其此前主要致力于交易规则等相关事宜的丰富和完善.

根据Preqin2012年全球LP投资展望调查,现阶段有19%的LP认为私募股权二级市场为最佳投资机会,16%的LP认为在2012年之后依然为较好的投资机会.整体来看,LP认为私募股权二级市场投资机会要高于VC基金、大中型并购基金和成长基金等.

同时,深圳市创新投资集团董事长靳海涛并表示,随着近期投资项目向早期前移,二级市场平台为早期项目退出提供了平台,同时也可催生机构去从事投资后的服务,这些机构可能"擅长处理疑难杂症",利于盘活资产.

另外,于波还呼吁全国社会保障基金理事会对涉及二级市场的机构给予支持.(完)