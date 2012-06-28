《美国个股焦点》新闻集团董事会批准公司一分为二计画--消息人士

路透6月28日电---一位知情消息人士周四称,传媒巨头新闻集团(NWSA.O)(NWS.AX)董事会已原则上批准公司一分为二,出版和娱乐业务将各立门户.

该消息人士称,新闻集团以董事长默多克(梅铎)为首的董事会周三举行会议,预计将在周四晚间宣布成立两家上市公司的决定.这证实了此前华尔街日报的报导.

多年来,默多克一直抗拒一些大股东要求分拆或出售增长缓慢、甚至亏损的报纸业务的压力,但他却突然作出分拆决定,让外界始料未及.

这位消息人士透露,有关管理层结构的细节仍待确定,且分拆仍需董事会正式批准.整个过程预计将耗费约一年时间.该消息人士要求匿名,因为分拆决定尚未公布于众.

在旗下英国报纸发生窃听丑闻后,新闻集团面临分拆报纸业务的压力日渐加大,期间还被迫放弃收购付费电视集团BSkyBBSY.L.