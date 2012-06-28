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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 15:11 BJT

〔澳洲股市〕回吐稍早涨幅收平,欧盟峰会前投资者趋于审慎

路透悉尼6月28日电---澳洲股市周四回吐稍早涨幅,收盘变动不大.投资者在今日稍晚的欧盟峰会登场前趋于审慎.

澳股指标S&P/ASX 200指数收高1.6点至4,044.8点,周三时该指数终止四日连跌.

矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)攀升0.4%,力拓(RIO.AX)(RIO.L)则上涨0.2%,之前金属价格连续第三天上涨.

能源企业Santos(STO.AX)重挫5.3%,此前该公司将Gladstone LNG项目成本周四提高逾15%至185亿美元.(完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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