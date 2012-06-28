〔澳洲股市〕回吐稍早涨幅收平,欧盟峰会前投资者趋于审慎

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透悉尼6月28日电---澳洲股市周四回吐稍早涨幅,收盘变动不大.投资者在今日稍晚的欧盟峰会登场前趋于审慎.
澳股指标S&P/ASX 200指数收高1.6点至4,044.8点,周三时该指数终止四日连跌.
矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)攀升0.4%,力拓(RIO.AX)(RIO.L)则上涨0.2%,之前金属价格连续第三天上涨.
能源企业Santos(STO.AX)重挫5.3%,此前该公司将Gladstone LNG项目成本周四提高逾15%至185亿美元.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。