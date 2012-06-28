〔中国债市〕央行释放流动性短端收益率小幅下行,静待宏观数据指引

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透北京6月28日电---中国银行间债市周四持续近期暖势,短端收益率下行更为明显,受惠于本周央行第二次逆回购操作释放流动性,和缓年中资金紧箍咒.市场正静待即将陆续出炉的PMI等宏观经济数据的指引.
北京一大型银行交易员称,"今天短(端收益率)下的更多,上午的时候中长端(收益率)也有下,但是下午有些反弹,短融的话(收益率)下来基本就上不去了."
他并指出,当前中长期国债收益率已接近最近一次降息时的收益率水平,短期内继续下探的空间或较为有限,下一步的关注焦点落在即将出炉的月度PMI及宏观数据.
接受路透调查的13位分析师预计,中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月的今年新低再度下滑至七个月新低49.8.并为今年首度跌破荣枯分水岭.分析师的悲观预测显示经济底部或更漫长.[ID:nSB1637534]
不过上海一外资银行交易员提到,虽然中长端利率产品收益率近两日已有所走低,不过考虑市场对经济前景预期难言乐观,资金面尚可,这些因素对利率债买气形成支撑.
央行本周公开市场共净投放1,980亿元人民币,为连续第四周净投放,并在逾六周后首次进行逆回购操作.其中今日进行了300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%.[CN/MMTCN]
中国银行间市场七天及14天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周四明显下跌;半年末已近在眼前,央行今日再度推出逆回购,本周公开市场净投放量达近2,000亿元人民币,为资金面输血,场内大部分机构应该也已经调配适当,跨月资金成本随之回落.[ID:nSB1637706]
北京时间16:30,剩余期限约0.44年的央行票据1101094最新双边报价收益率为CN1101094=CFXM为2.6650%/2.6150%,上日为2.7201%/2.7101%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.5666 3.9832
上日 3.5010 4.2454
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7128/2.6590
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2974/2.2274
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8589/2.7859 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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