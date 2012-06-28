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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 15:09 BJT

〔日本股市〕空头回补扶助大盘触及六周最高收位,金融类股上涨(更新版)

(新增细节)

* 企业股东大会季限制卖盘

* 银行和保险类股表现强劲,因风险偏好改善

* 日本基金6月的日股持仓比重上升--路透调查

路透东京6月28日电---日股日经指数周四收涨1.7%,至六周最高收位,受临近季末前的空头回补提振.不过该指数仍可能录得两年来最差季度表现.

日经指数.N225收高143.62点,报8,874.11点,为5月17日以来最高收位,但仍低于其200日移动均线切入位8,940.91点.

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