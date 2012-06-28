〔中国企业〕三一集团料下半年销售同比增长,H股IPO时间取决市况(更新版)

(新增更多评论和背景)

* 下半年销售形势同比增长

* 若香港市况继续不好,H股IPO会推迟

路透上海6月28日电---中国最大工程机械生产商--三一集团总裁唐修国周四表示,从客户反馈及公司产品使用率等来分析,预计下半年公司的销售和订单将会同比增长.

关于旗下子公司三一重工(600031.SS)H股IPO计划,他指出,目前公司资金压力并不大,若是香港市场情况仍未好转,三一重工的H股IPO可能会继续推迟.

"我们不是经济学家,不是根据国家的经济数据,我们的判断是基于市场,"他指出,很多客户反映其去年停工的工程在慢慢地恢复,这是一个好的迹象.

唐修国还表示,在对公司已销售产品的实时追踪统计后,这些已售产品的使用率近期在上升.按惯例,已售产品的使用率与新增订单呈正相关的关系,而且国内宏观政策预计短期内不会进一步紧缩,所以整个行业环境在转好,三一下半年销售形势应会比去年同期好.

他指出,国内经济确实在减速,短期而言对行业增长是一个不利因素.不过中国仍处于工业化和城市化高速发展时期,国内工程机械业中长期来看,增速应可达到同期国内生产总值(GDP)增速的1.5-2倍,行业内优秀公司更可达到GDP增速的3-5倍.

"若中国能以7%的速度稳定成长,工程机械业的增速可达到10-15%,优秀公司的增速可达到20-30%."他说.

中国政府今年设定的GDP增长目标仅7.5%,这是中国八年来首次增速低于8%.

唐修国是三一集团创办人之一,其兼任上市子公司三一重工的董事.他说,三一重工的销售趋势与集团是基本同步的.

去年三一重工因市况低迷而被迫推迟H股IPO.唐修国指出,"市场不好的话,我们会继续推迟...三一发H股不是为了钱,而是为了建一个H股平台,有利于未来的国际化."

三一重工去年全年完成营收507.76亿元,同比增长49.5%;净利86.49亿元,同比增长54%;同期三一集团销售额达802亿元.三一重工去年第四季原本计划H股IPO筹资高至33亿美元.

由于国内基建项目规模增长放缓,今年以来国内工程机械市场表现低迷,5月份压路机、装载机、挖掘机等机械销量均有两至三成的同比下滑.不过三一5月挖掘机销售仍同比增长8.6%,1-5月销量较紧随其后的日本小松(6301.T)多近4,000台.

三一集团正在全球化布局,除了在美国、德国、印度和巴西设立研究机构和制造基地外,今年初,三一重工联合中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH)100%股权,将这一全球混凝土机械第一品牌收入囊中,通过并购加速扩张.

业内权威媒体《国际建设》近日公布2012年全球最大50家工程机械制造商榜单,三一重工以78.61亿美元名列第六,其国内同行中联重科(1157.HK)(000157.SZ)和徐工分列第七和第11位.而美国卡特彼勒(CAT.N)和日本小松分列前两位.(完)