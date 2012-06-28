路透伦敦6月28日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续持稳在6月8日低点1.2435上方.若此处失守,料跌向6月低点1.2288.技术指标仍然偏空,日线慢性随机指标和动向指标都发出卖出讯号.日内涨势应在1.2555/65遇阻,目前受压于1.2746,这道阻力是今年整体走势的38.2%费波纳奇回档位.应当指出较长期内我们认为会跌穿此处,走向200日移动均线切入位1.2058.

美元/日圆:反弹并守住短线上行势头,目前处在79.33.我们认为的理想状态是市场维持在此水准至6月15日低点78.61之间,以维持短期的稳定.重要阻力位是5月高点80.61/63,这应成为短期内的强大阻力,注意几天之前开始的深度回跌.一旦突破此阻力,将瞄向云区顶部81.59/78(同时也是4月中旬高位).这道水准守护着84.19的3月高点.

美元/瑞郎:继续艰难地向6月8日高点0.9658推进.这仍是涨向0.9772/84区域(6月高点,1月高点以及2011年2月高点)的突破点.应当注意,从较长期角度而言,我们预计会升逾0.9784上看0.9950(2010-2011跌势的61.8%回档位).短线跌势料在0.9560和0.9488寻获支撑,并受制于2011-2012上行线切入位0.9458.

英镑/美元:再度下跌并持续承受下档压力,我们预测跌向6月8日低点1.5407.此处失守将重新下看1.5269/35(近期低点和2012年低点).市场上周未能守住1.5750/1.5786这个200日移动均线和50%回档位汇集的区域,短期风险因此转向下档.涨势料在1.5678/98遭遇日内阻力,目前受限于1.5786的费波纳奇回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0718GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2500 1.2469 +0.25 -3.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.44 79.70 -0.33 +3.25 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.28 99.39 -0.11 -0.29 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9604 0.9628 -0.25 +2.43 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5610 1.5568 +0.27 +0.48 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0233 1.0246 -0.13 +0.39 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0106 1.0077 +0.29 -1.16 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7944 0.7916 +0.35 +2.06 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.280 80.300 -0.02 +2.09 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.150 63.110 +0.06 +5.55 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.01 124.08 -0.06 +3.75 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2710 1.2720 -0.08 -3.17 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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