〔欧元债市〕德债期货升至日高141.64,西班牙10年券收益率升至6.99%

投行观点：JEFFERIES将ZOETIS目标价上调至65美元，评级为买进
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路透伦敦6月28日电---德债期货FGBLc1升至盘中高位141.64,日内上涨53个跳动点.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升7个基点至6.99%.(完)
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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