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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 15:53 BJT

〔欧洲经济〕德国政府消息人士淡化欧盟峰会取得进展的期望

路透柏林6月28日电---德国政府一名消息人士淡化对于周四欧盟峰会取得进展的期望,称制定实施旨在结束欧债危机的改革需要时间.

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