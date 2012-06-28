修正:〔瑞郎汇率〕瑞郎汇率设定上限对瑞士经济是最佳选择--央行副总裁(更新版)

(更正:修改内文第三段错别字)

(新增细节与评论)

* 新加坡、丹麦与瑞典的外汇政策不适用

* 瑞士央行副总裁表示只有瑞郎才出现如此剧烈极端的波动

* 瑞士央行已准备好进行"无上限"的外汇干预

* 在最糟糕的情况下,会考虑资本管制

* 称负利率是没有侵犯性的选项

记者 Emma Thomasson 编译 沈以文/梁睿雪/艾茂林

路透苏黎世6月28日电---瑞士央行副总裁丹亭周四表示,央行对瑞郎设定汇率上限是管控经济的最佳策略.如果危机深化,他也未排除资本管制等更激进的手段.

丹亭表示,考虑到当前环境以及瑞郎的避险吸引力,央行去年9月对瑞郎设定汇率上限是正确的政策.央行限制瑞郎兑欧元不能升逾1.20瑞郎.

其他管理外汇波动的方式,如新加坡钉住一篮子汇率、丹麦长期使用的克朗钉住欧元或者瑞典的自由浮动汇率,都不适用于瑞士.

"设定汇率上限对瑞士经济是绝对必要的,"他说."瑞士经济很特殊,没有哪个小型开放经济体像瑞士这样经受极端剧烈的汇率波动."

新加坡钉住一篮子汇率的制度,迫使金管局手握巨额外汇储备,仍未能完全阻止汇率波动.

"外储规模表明,新加坡模式并非解决之道,"他说."在稳定方面,并未有明显结果."

丹麦钉住欧元的汇率机制意味着,该国已经放弃对货币政策的掌控权,这导致通胀以及政府无力阻止楼市引导的景气循环.

丹亭表示,瑞典的"教科书式"货币政策无需应对瑞士面临的避险资金流入问题.

"从瑞士的角度来看,这并非一个选择变量.我们必须要接受市场看待瑞郎的方式,并加以最大利用,"他说.

被问及采取资本控制以防止通缩的可能性时,丹亭说,目前不需要进一步措施,但央行准备"在最坏情况下"采取行动.

丹亭表示,资本控制没有很大负面影响的一个例子就是瑞典的负利率."这未造成任何问题,而且未给银行业带来任何负担."他说.

丹亭重申,瑞士央行准备无限量买入外汇.该央行外汇储备在5月猛增,因其大力干预以守卫汇率上限.

若全球经济复苏,瑞士出口商或能够应付目前汇率水准,但一旦经济继续下滑,"我们将再次见到,瑞郎在1.20水准仍被严重高估."(完)