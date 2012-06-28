〔表格〕LME金属库存最新变化--6月28日

投行观点：JEFFERIES将ZOETIS目标价上调至65美元，评级为买进
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路透伦敦6月28日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 256,100 +1,225
锡 12,240 持平
铅 350,725 -525
锌 993,525 -1,900
铝 4,844,725 +5,575
镍 103,746 -54
铝合金 100,680 持平
NASAAC 155,120 -100
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 白云;审校 隋芬
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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