〔英国数据〕6月房价按月下跌,年跌幅创约三年来最大--Nationwide

路透伦敦6月28日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四发布数据显示,英国6月房价较前月下跌,且年跌幅创下约三年来最大,因经济形势依然疲弱且几无回暖迹象.

该协会称,英国6月房价经季节调整较前月下跌0.6%,较上年同期下跌1.5%,为2009年8月以来最大年跌幅.5月房价为按月小涨0.2%.

"鉴于经济背景艰困,我们自3月以来观察到的房价微跌趋势并不让人意外.英国经济在年初已重陷衰退,且基本没有短期将回暖的迹象."Nationwide首席分析师Robert Gardner称.

Nationwide表示,房价前景仍很不确定,经济环境有可能继续具有挑战性.

但其表示,决策者所采取的扩大信贷规模与降低借贷成本的举措,应会对需求构成支撑,同时由于建房速度不及新家成立速度,房屋供应仍然受到限制.

"整体来说,这表明过去两年间形成的格局仍将延续,房价在未来12个月里将较为稳定."Gardner补充说.(完)