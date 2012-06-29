〔新债招标〕中国210亿元五年期地方债中标利率3.07%--业内人士

路透上海6月29日电---业内人士周五透露,中国财政部上午代理招标的210亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.07%,投标倍数为1.4倍.

招标采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率.210亿元的总规模中,青岛、广西、海南、重庆、陕西、新疆、甘肃省的额度分别为8、36、20、32、43、36及35亿元.

本月中旬,财政部代理发行今年首期地方债,期限为三年,规模达206亿元,中标利率2.76%,接近预测均值;投标倍数为1.47倍.[ID:nSB1612516]

是次地方债将以2012年地方政府债券(二期)名称合并发行、合并托管上市交易.具体为7月2日开始发行并计息,7月4日发行结束,7月6日起上市交易.

财政部此前表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)(完)