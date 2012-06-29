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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 08:59 BJT

〔陆家嘴论坛〕中国将继续实施稳健货币政策,适时进行预调和微调--央行行长

路透上海6月29日电---中国人民银行行长周小川周五表示,将继续实施稳健的货币政策,适时进行预调和微调.将坚持进行人民币利率、汇率和跨境人民币使用等方面的改革.

他在陆家嘴论坛上并指出,要大力推动金融企业改革开放.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 撰写 冉莹; 审校 林高丽

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