〔企业并购〕中广核收购澳洲的风电项目,卖家为金风科技

路透北京6月28日电---中国广东核电集团宣布从中国风电设备商--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)手中收购澳洲风电项目Morton's Lane.

周四刊登在中广核集团网站的新闻稿称,该集团旗下的中广核风电有限公司近日与金风科技在悉尼签署股权收购协议,不过具体金额尚未公布.

Morton's Lane项目位于澳大利亚维多利亚西部,采用13台单机容量为0.15万千瓦风机,总规划建设规模为1.95万千瓦;所发电力全部通过购售电协议上网,设计年发电量预计将超过0.6亿千瓦时.

路透稍早报导称,中广核集团和国家核电技术公司将联手国外伙伴一道竞标英国最大核项目之一的Horizon核项目.[ID:nSB1617566]

金风科技是中国第一大风电设备生产商.Morton's Lane风电场是该公司位于澳洲的首个投资项目.不过在全球风电产业低迷环境下,该公司去年度净利按年下跌74%,至6.07亿元.

金风科技周四在香港收跌1.05%,至2.83港币.(完)