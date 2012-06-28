〔中国债市〕逆回购再现助人民币利率互换续降,观望数据和政策走向

路透上海6月28日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四继续小幅下行,因央行公开市场本周第二次进行逆回购操作注入流动性,七天期回购利率相应走低.

交易员并指出,在市场资金紧张局面未实质缓解前,需要继续关注逆回购及降准等政策动向,以及各项经济数据情况.

北京一银行交易员称,受七天期回购利率下行带动,今日IRS"短的先下,目前比昨儿下了4个点左右,长的跟着下.(下一步)应该就是等政策和数据."

中国银行间市场七天及14天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周四明显下跌;半年末已近在眼前,央行今日再度推出逆回购,本周公开市场净投放量达近2,000亿元人民币,为资金面输血,场内大部分机构应该也已经调配适当,跨月资金成本随之回落.[CN/CN]

上海一银行交易员补充说,除了资金面,政策面预期亦将发挥影响,场内有传7月1日将公布的官方PMI指数,有可能会今年首度跌破50的分水岭,届时或将引发对更多宽松政策的预期,不排除7月上旬继续降准.

另外,他们还认为,若6月经济指标不乐观,预期将引发更多稳增长政策的预期,应会拉低IRS的长端,而短端则要视下月初资金面格局而定,不排除期间会因为资金面扰动出现震荡,IRS曲线预计会趋于平坦化.

路透最新调查显示,中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月的今年新低再度下滑至七个月新低49.8.并为今年首度跌破荣枯分水岭.分析师的悲观预测显示经济底部或更漫长.[ID:nSB1637534]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.7360/ 2.8440 2.5633/ 2.6550 2.6283/ 2.7233 2.7683/ 2.8633 2.8100/ 3.0480

周三 2.8000/ 2.9000 2.6092/ 2.7025 2.6733/ 2.7683 2.8067/ 2.9000 2.8500/ 3.0820

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变动 -0.0640/-0.0560 -0.0459/-0.0475 -0.0450/-0.0450 -0.0384/-0.0367 -0.0400/-0.0340

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)