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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 17:35 BJT

〔中港股市〕恒指收低0.8%,沪综指跌破年初水平

* 恒生指数收跌0.8%,沪深300指数收低0.9%

* 沪综指收低1%,跌破年初水平

* 中资水泥股因获利预警受挫

* 欧盟峰会在即令投资者保持谨慎,两地股市成交稀疏

路透6月28日电---上海股市周四跌破年初水平,连续第七日收低,并令港股回吐盘中涨幅.欧盟峰会召开在即,使得许多投资者离场观望.

沪综指.SSEC收低1%,报2,195.8点,年内迄今为下跌0.2%.沪深300股指.CSI300跌0.9%,创下1月18日以来最低收盘位.

恒生国企指数.HSCE跌1.3%.恒生指数.HSI早盘收高0.2%,但终场收低0.8%.

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