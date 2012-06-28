〔中港股市〕恒指收低0.8%,沪综指跌破年初水平

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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* 恒生指数收跌0.8%,沪深300指数收低0.9%
* 沪综指收低1%,跌破年初水平
* 中资水泥股因获利预警受挫
* 欧盟峰会在即令投资者保持谨慎,两地股市成交稀疏
路透6月28日电---上海股市周四跌破年初水平,连续第七日收低,并令港股回吐盘中涨幅.欧盟峰会召开在即,使得许多投资者离场观望.
沪综指.SSEC收低1%,报2,195.8点,年内迄今为下跌0.2%.沪深300股指.CSI300跌0.9%,创下1月18日以来最低收盘位.
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。