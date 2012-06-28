〔投行观点〕油价将攀升,欧洲油气类股具有吸引力--Bernstein

路透6月28日电---经纪商Sanford C. Bernstein表示,油价跌破每桶90美元后将攀升,创造买入欧洲油气类股的良机.

Bernstein上调了该行业几家公司的评级,包括Premier Oil(PMO.L),NK Rosneft' OAO(ROSN.MM)和Statoil ASA(STL.OL).

"鉴于目前油价接近低谷,而且油气类股今年迄今表现逊于大盘,这带来了买入这些股票的很有吸引力的机会,油价再次开始上涨后这类股票将获益最大."以Oswald Clint为首的分析师表示.

Bernstein将英国Premier Oil和俄罗斯Rosneft和Novatek OAO(NVTK.MM)评级上调至"表现优于大盘",并上调NK Lukoil OAO(LKOH.MM)、Surgutneftegaz OAO (SNGS.MM)和挪威Statoil评级至"表现与大盘持平".(完)