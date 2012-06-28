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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 17:37 BJT

〔欧元债市〕意大利10年期公债标售得标利率为6.19%,创六个月高位

路透米兰6月28日电---意大利周四在欧盟峰会登场前标售公债,指标10年期公债的发债成本触及六个月高位6.19%.

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