〔欧元债市〕意大利10年期公债收益率逆转升势,此前该国标债

投行观点：JEFFERIES将强生(Johnson & Johnson)目标价上调至125美元，评级为持有
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路透伦敦6月28日电---意大利周四标售公债后,10年期公债收益率IT10YT=TWEB逆转升势,最新持稳在6.21%,五年期公债收益率IT5YT=TWEB从盘中高位回落,最新下跌3个基点至5.82%.[ID:nSB1638486](完)
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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