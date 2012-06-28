〔欧元债市〕意大利10年期公债收益率逆转升势,此前该国标债

路透伦敦6月28日电---意大利周四标售公债后,10年期公债收益率IT10YT=TWEB逆转升势,最新持稳在6.21%,五年期公债收益率IT5YT=TWEB从盘中高位回落,最新下跌3个基点至5.82%.[ID:nSB1638486](完)