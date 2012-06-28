〔路透专访〕PSA标致雪铁龙预计2015年在中国销量将达95万辆--高层

路透北京6月28日电---PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四表示,预计2015年其中国销量将达到95万辆,包括20万辆豪华车型;且届时,中国市场将贡献其全球销量的15%,去年为11%.

公司亚洲运营首席执行官Gregoire Olivier在北京举行的发布会上并预计,到2015年时,公司旗下DS豪华车经销商料将超过100家,而到今年末上述经销商为24家.

另外,谈及中国轿车市场,PSA标致雪铁龙预计,今年中国轿车销量(不包括进口车)将达到1,270万辆,且今后几年将保持8-10%的增速;同时,预计2020年,中国轿车销量将较今年翻一番,其中高端车销量亦将从今年的100万辆增至400万辆.

"中国基础设施建设速度很快,虽然大城市汽车销量增长正在放缓,但随着西部开发中国内地汽车销售增长潜力非常之大",公司执行官表示.

今日,标致雪铁龙共发布了三款新的豪华车型,包括 DS3、DS4和DS5车型.(完)