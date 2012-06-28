〔表格〕美国第一季税后企业获利修正为减少5.7%,前值为减少4.1%

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透6月28日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第一季税后企业获利修正后为减少5.7%,前值为减少4.1%. 详细数据如下(经季节调整后百分比):
2012年 2011年 2011年
第一季 前值 第四季 全年 来自现行生产 -0.3 0.6 0.9 7.9 企业所得税 20.3 18.5 -0.2 1.3 税后获利 -5.7 -4.1 1.1 9.9 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 王兴亚;审校 王洋
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。