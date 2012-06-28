〔科技产业〕劳工权益组织称苹果中国代工厂违反劳动法

路透香港6月28日电---总部位于纽约的劳工权益组织--中国劳工观察(China Labor Watch)表示,苹果(AAPL.O)的中国供应商违反了当地劳动法,让工人加班时间过长且克扣保险.

苹果及其供应商,比如台湾富商郭台铭麾下的富士康一直都是劳工权益组织关注的目标.劳工权益组织指称苹果在血汗工厂生产iPhone和iPad.

"我们的调查发现,富士康违反劳工权益的行为,在其他所有苹果供应工厂也普遍存在,而且很多情况下比富士康更为严重,"中国劳工观察在周四公布的长达133页的报告中指出.

该组织以台湾和硕联合(4938.TW)旗下日腾为例指出,为期四个月的调查显示,在高峰期,工人每个月加班时间高达180个小时,远远超过法律规定的36个小时的上限.

报告称,部分工厂还不给工人缴纳法律规定的医疗保险,而这些工人的工作环境又十分危险.

中国劳工观察走访了苹果供应商经营的10家工厂的620名工人,包括东阳精密机器和比亚迪电子(0285.HK).

该组织还访查了广达(2382.TW)、胜华科技2384.TW和美国上市公司捷普集团(Jabil Circuit)(JBL.N)旗下公司的工厂工人.

未能立即联系到这些公司置评.

苹果发言人Kristin Huguet在电子邮件中表示,"作为我们供应商责任计划的一部分,我们的团队对中国劳工观察报告中提到的每处工厂都进行了全面审查...在某些地方,我们的审计员发现了与中国劳工观察的描述类似的问题,包括违反加班时间规定."

苹果表示,公司一直在对其供应商进行检查,定期在其网站(here)公布劳工状况,并称一直在进行跟踪以确保供应商遵守其劳工标准.(完)