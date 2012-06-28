〔欧洲金融〕欧洲央行贷出的应急隔夜贷款规模跳增至逾50亿欧元

路透法兰克福6月28日电---周四欧洲央行(ECB)向银行提供的隔夜贷款超过50亿欧元.此时,西班牙国内银行正承受新的融资压力,塞浦路斯国内银行则因该国政府债券不能再充当ECB贷款抵押品,而受到打击.

银行通常不愿使用欧洲央行这个立即资金管道--即"紧急"贷款窗口--因为这种贷款利率比正常的ECB融资利率高出0.75个百分点.ECB亦未披露是哪些银行动用隔夜贷款窗口.

周四贷出的52.1亿欧元隔夜贷款规模为3月以来最高,也使得隔夜贷款维持近日的稳步增长势头.3月时,因希腊进行债务重组引发隔夜贷款需求猛增.

一位伦敦的货币市场交易商称,这些隔夜贷款可能与因为西班牙公债价格下跌,而承受新融资压力的西班牙银行有关,西国公债价格下跌使得ECB隔夜资金变得更为吸引人.(完)