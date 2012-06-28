〔欧洲债市〕丹麦标售三批国库券再现负收益率,凸显市场不确定性忧虑

路透哥本哈根6月28日电---丹麦周四标售的三批短期国库券再度出现负收益率(殖利率),反映出围绕欧债危机的不确定性愈发升温.
丹麦央行表示,其发售的价值108亿丹麦克朗的三个月、六个月和九个月期国库券获得超额认购,三批债券的得标收益率均为负值.
"我们再度看到资产保全形式的出现,投资者愿意支付资金来购买丹麦债券,因受欧元区和全球不确定性影响,"Handelsbanken的首席分析师Jes Asmussen表示.
"今天收益率再度出现负值,是因为上次标售以来,我们未看到这些问题的解决方案,"Asmussen表示.
明年3月1日到期的国库券的得标收益率为负0.26%,今年12月3日到期的券种为负0.28%.
今年9月3日到期国库券的得标收益率为负0.42%.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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