〔中国汇市〕人民币略收低,临近月末大行提供美元抑制汇价贬值预期(更新版)

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* 欧元疲弱拖累人民币中间价小幅低开

* 看多美元预期仍在,但大行近日主动抛盘增多

* 或显示央行借其抑制人民币大幅贬值预期

路透上海6月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四略收低.欧盟峰会召开在即,但市场对会议取得突破性进展的预期不高,因此美元指数.DXY续涨可能性仍较大.

不过交易员指出,近日大型银行主动抛售美元支撑汇价现象频现,或间接显示出央行借此抑制人民币大幅贬值预期的意图.

"最近操作难就难在,冷不防在哪个价位,大行抛美元出来,无法猜出来央行在什么价位会出来干预."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.3575 6.3528 6.3685 6.3190 6.3173 6.3554

针对未来美元走势,恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强指出,欧盟峰会召开在即,但市场对会议取得突破性进展的预期不高,因此美元指数续涨可能性仍较大.

但他认为需要注意的是,如该峰会取得一定进展,市场气氛受到带动,处于底部的欧元或将获得一波反弹机会,进而打压美元升势.

上述交易员也指出,境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水幅度已经触及高位,美元兑人民币存在一定技术性卖压.

以下为北京时间18:01,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4090/20 6.4115

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3580/10 6.3630

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水465点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.

东京汇市欧元兑美元周四自三周低点回升,受今日稍后欧盟峰会登场前的空头回补支撑,而对欧洲央行将提供进一步货币政策支持的预期亦助欧元一臂之力.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/康熙泽; 审校 李宏薇/杨淑祯

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