〔国际油市〕伊朗原油亚洲四大买家1-5月日进口量减少18%(更新版)

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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(新增数据细节)
路透东京6月28日电---今年头五个月中,伊朗石油的几大亚洲买家的日进口量减少逾25万桶,针对欧美的制裁行动做好准备.美国对伊朗的制裁将于周四生效,欧盟从周日开始对伊朗石油实施禁运.
伊朗周三首次承认石油出口量大减,降幅高达日均出口量220万桶的30%.
国际能源署(IEA)估计,伊朗原油出口降幅可能更大,年初以来降幅恐达40%.
来自伊朗石油四大亚洲买家的最新进口数据显示,今年前五个月,四国日均购买量减少257,741桶,或18%.
据汤森路透对这些亚洲国家海关数据的计算,日本、中国、印度和韩国5月从伊朗进口的石油减少25%日进口量从上年同期的1,338,193桶降至999,230桶.
今年迄今,这四个国家的伊朗原油日进口量从上年的1,450,622桶降至1,192,881桶.按目前油价计算,这令伊朗日均石油获利减少约2,400万美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
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