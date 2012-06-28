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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 19:16 BJT

〔意大利政经〕总统称对支持总理蒙堤政府的党派之间分歧日甚感到担忧

路透罗马6月28日电---意大利总统纳波利塔诺称,对支持总理蒙堤政府的党派之间分歧日甚感到担忧.(完)

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