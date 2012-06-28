〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及四日低点,市场等待欧盟峰会结果

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透新加坡6月28日电---马来西亚毛棕榈油期货周四下跌至本周最低,因投资者等待欧盟峰会的结果.不过此次峰会料不会出台解决债务危机的具体措施.
但交易员表示,美国炎热乾旱天气导致大豆供给紧张,这对棕榈油价格构成了支撑.
投资者也在等待美国农业部(USDA)周五的报告,以判断大豆的库存和产量趋势.
"价格在美国乾旱的积极因素和欧洲负面消息间来回拉锯,市场等待周五的美国农业部数据,然后方能加仓,"一家当地商品经纪公司的交易员说.
指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3跌0.6%,收报每吨2,998马币.
成交量为21,457口,低于通常的25,000口.
--编译 王洋;审校 王兴亚
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