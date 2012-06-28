〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货价差续涨,触及五周高位

香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透新加坡6月28日电---亚洲380-cst燃料油现货价差周四连续第三天上升并触及五周高位,因需求升温.
380-cst燃料油在实货交易窗口期间积极买入,推动现货价差再度上扬0.10美元至每吨较新加坡报价升水4.60美元.有三笔交易在较新加坡报价升水3.85-4.75美元区间内成交.
近月7月/8月跨月价差--7月固定价格合约较8月合约的升水--下跌0.13美元,收报每吨6.00美元.7月/8月合约有近20万吨成交.
8月/9月跨月价差攀升至一周半高位每吨4.88美元,至少有17.5万吨成交.
本周到达亚洲的西方船货进一步减少7.7万吨,并且将可能保持在低位,因亚洲预定的7月西方船货较上月减少.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 583.65 5.35 0.93 578.30
现货380CST燃料油 FO380-SIN 572.90 5.55 0.98 567.35
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 580.00 8.00 1.40 572.00
380CST船用燃料油升水 7.10 2.45 52.69 4.65
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.75 -0.25 -5.00 5.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.60 0.10 2.22 4.50 (完)
--编译 王兴亚; 审校 王洋
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。