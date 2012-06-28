〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货价差续涨,触及五周高位

路透新加坡6月28日电---亚洲380-cst燃料油现货价差周四连续第三天上升并触及五周高位,因需求升温.

380-cst燃料油在实货交易窗口期间积极买入,推动现货价差再度上扬0.10美元至每吨较新加坡报价升水4.60美元.有三笔交易在较新加坡报价升水3.85-4.75美元区间内成交.

近月7月/8月跨月价差--7月固定价格合约较8月合约的升水--下跌0.13美元,收报每吨6.00美元.7月/8月合约有近20万吨成交.

8月/9月跨月价差攀升至一周半高位每吨4.88美元,至少有17.5万吨成交.

本周到达亚洲的西方船货进一步减少7.7万吨,并且将可能保持在低位,因亚洲预定的7月西方船货较上月减少.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 583.65 5.35 0.93 578.30

现货380CST燃料油 FO380-SIN 572.90 5.55 0.98 567.35

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 580.00 8.00 1.40 572.00

380CST船用燃料油升水 7.10 2.45 52.69 4.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.75 -0.25 -5.00 5.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.60 0.10 2.22 4.50 (完)