〔表格〕美国6月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透华盛顿6月28日电---美国农业部(USDA)公布6月21日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 324.5 0.0 342.5 0.0 6,714.9 8,300.3
大麦 55.3 0.0 55.3 0.0 85.1 1.9
玉米 192.9 99.9 209.3 99.9 38,919.8 45,200.7
高粱 8.3 6.1 8.3 6.1 940.9 3,340.0
大豆 403.9 389.2 407.7 389.2 37,330.6 41,489.1
豆粕 229.6 31.7 231.1 31.7 7,457.0 7,281.7
豆油 8.3 5.2 8.8 5.2 481.7 1,257.2
皮马棉 2.9 0.8 2.9 0.8 625.6 527.2
陆地棉 -602.2 87.1 25.0 88.2 11,860.4 14,331.9
稻米 32.3 0.0 39.3 0.0 3,161.8 3,804.6
(完)
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--编译 王兴亚;审校 王洋
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)