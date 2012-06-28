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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 21:18 BJT

〔表格〕美国6月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿6月28日电---美国农业部(USDA)公布6月21日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 324.5 0.0 342.5 0.0 6,714.9 8,300.3

大麦 55.3 0.0 55.3 0.0 85.1 1.9

玉米 192.9 99.9 209.3 99.9 38,919.8 45,200.7

高粱 8.3 6.1 8.3 6.1 940.9 3,340.0

大豆 403.9 389.2 407.7 389.2 37,330.6 41,489.1

豆粕 229.6 31.7 231.1 31.7 7,457.0 7,281.7

豆油 8.3 5.2 8.8 5.2 481.7 1,257.2

皮马棉 2.9 0.8 2.9 0.8 625.6 527.2

陆地棉 -602.2 87.1 25.0 88.2 11,860.4 14,331.9

稻米 32.3 0.0 39.3 0.0 3,161.8 3,804.6

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王兴亚;审校 王洋

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