〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差走坚,因供给趋紧

路透新加坡6月28日电---亚洲石脑油跨月价差三周来首次重返升水区间,因供给趋紧,而石脑油裂解价差则跳升近21.5%至一个月高位,报每吨升水51.45美元.

8月上半月石脑油价格为745.50美元,9月上半月价格为744.50美元.

一位交易员说:"市场继续对欧洲市场走强以及台塑石化将重启其裂解装置做出反应."

在炼厂削减产能利用率之后,欧洲石脑油裂解价差受到提振.这些产能利用率的削减对亚洲也产生了影响,因这意味着欧洲至东方的供给将减少.而亚洲正存在石脑油结构性短缺的问题.

台塑石化料将从下周起重启其三座裂解装置中的两座.

最终用户的现货需求也提振卖家的信心.韩国湖南石油化学买入约2.5万吨8月上半月到岸的石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本现货报价升水约1.00美元.

汽油裂解价差跌至三日低点,报每桶4.46美元,之前曾连涨四日.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 745.50 14.00 1.91 731.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 80.61 1.55 1.96 79.06

97号现货汽油GL97-SIN 102.50 0.26 0.25 102.24

95号现货汽油GL95-SIN 100.10 -0.64 -0.64 100.74

92号现货汽油GL92-SIN 97.00 -0.40 -0.41 97.40

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.46 -1.07 -19.35 5.53 (完)