〔国际油市〕亚洲即期柴油价格走坚,因库存下降

路透新加坡6月28日电---亚洲即期柴油价格周四走坚,交易商称因炼厂6-7月维护之际亚洲库存下降.

路透数据显示,7月与8月间的价差上升0.07美元至每桶升水0.11美元.

这意味着即期7月的价格高于远期8月的价格,使得储存无利可图.

一位在新加坡的交易员说:"逆价差已变强,因市场缺货...一旦炼厂的维护工作结束,即期价差的坚挺态势应该会缓解,但现在缺乏供给."

International Enterprise的最新数据显示,6月27日当周新加坡陆上航煤和柴油库存下降近8%至826万桶的27周来最低.

印度和越南从新加坡购入更多柴油.印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)旗下的Haldia和Gujarat炼厂,以及越南的Dung Quat炼厂6月都在维护,这促使两国买入现货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 108.41 0.63 0.58 107.78

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 107.53 0.67 0.63 106.86

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 109.03 0.67 0.62 108.36

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 110.03 0.67 0.61 109.36

7月柴油互换 GOSGSWMc1 107.60 0.68 0.64 106.92

8月柴油互换 GOSGSWMc2 107.49 0.61 0.57 106.88 (完)