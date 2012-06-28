〔国际油市〕亚洲即期柴油价格走坚,因库存下降

香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透新加坡6月28日电---亚洲即期柴油价格周四走坚,交易商称因炼厂6-7月维护之际亚洲库存下降.
路透数据显示,7月与8月间的价差上升0.07美元至每桶升水0.11美元.
这意味着即期7月的价格高于远期8月的价格,使得储存无利可图.
一位在新加坡的交易员说:"逆价差已变强,因市场缺货...一旦炼厂的维护工作结束,即期价差的坚挺态势应该会缓解,但现在缺乏供给."
International Enterprise的最新数据显示,6月27日当周新加坡陆上航煤和柴油库存下降近8%至826万桶的27周来最低.
印度和越南从新加坡购入更多柴油.印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)旗下的Haldia和Gujarat炼厂,以及越南的Dung Quat炼厂6月都在维护,这促使两国买入现货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 108.41 0.63 0.58 107.78
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 107.53 0.67 0.63 106.86
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 109.03 0.67 0.62 108.36
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 110.03 0.67 0.61 109.36
7月柴油互换 GOSGSWMc1 107.60 0.68 0.64 106.92
8月柴油互换 GOSGSWMc2 107.49 0.61 0.57 106.88 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。